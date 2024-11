Sharp 65GR8265E: la recensione di un grande TV 4K QLED a 144 Hz. Ma che prezzo!

Il 65GR8265E si colloca nella fascia medio-alta della gamma di televisori Sharp per il 2024, offrendo un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni. Con il supporto per Google TV, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, questo modello promette un'esperienza visiva e sonora immersiva, ideale per film, sport e gaming. Inoltre, il design senza cornice e il corpo in alluminio conferiscono un tocco di eleganza che si adatta a qualsiasi arredamento moderno. Rispetto alla concorrenza poi, Sharp punta a distinguersi con alcune funzionalità esclusive, come l'AQUOS Smooth Motion e il sistema audio Harman Kardon integrato. In questa recensione del TV Sharp 65GR8265E , ne esploreremo quindi le caratteristiche principali analizzando come si posiziona rispetto ai concorrenti e perché potrebbe essere la scelta ideale per il salotto di un giocatore.

Nel panorama sempre più competitivo dei televisori di fascia alta, il nuovo Sharp 65GR8265E si propone come una valida alternativa per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento. Questo modello, parte della line-up 2024 di Sharp, combina infatti un design elegante con prestazioni di alto livello, grazie al suo schermo QLED 4K Ultra HD da 65 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

La connettività è un altro punto forte del 65GR8265E. Troviamo ben quattro porte HDMI 2.1, di cui due supportano 4K a 144 Hz, perfette per sfruttare al massimo le console di ultima generazione. Purtroppo, la presenza di eARC su una delle porte HDMI ad alta frequenza è una limitazione comune a molti TV di questo tipo: se vogliamo semplificare la connessione a soundbar e sistemi audio esterni dobbiamo quindi rinunciare a un ingresso gaming a 144 Hz. Non mancano uscite audio analogiche e digitali, oltre a due porte USB-A di tipo 2.0 per la riproduzione di contenuti multimediali.

Sul fronte HDR, questo televisore supporta HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, il che significa che potrete godere di contenuti ad alta gamma dinamica con contrasti migliorati e colori più vivaci. La luminosità di picco, stimata tra 450 e 500 cd/m² , è adeguata per la maggior parte degli ambienti, anche se potrebbe non essere sufficiente in stanze molto luminose. Il contrasto statico di 1.000.000:1 promette neri profondi e bianchi brillanti, contribuendo a un'esperienza visiva coinvolgente, che può contare anche su una discreta gestione dei riflessi. Il pannello vanta anche una copertura del 92% della gamma DCI-P3 e fino al 78% della gamma BT.2020, il che si traduce in una riproduzione dei colori fedele e accurata, apprezzabile soprattutto nella visione di film e contenuti professionali.

Il TV Sharp 65GR8265E si presenta con un display QLED da 65 pollici, che offre una risoluzione 4K (3840 x 2160) che garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz è un punto di forza, soprattutto per i giocatori, visto che assicura fluidità anche nelle scene più movimentate. Il tempo di risposta non è specificato, ma con il misuratore Leo Bodnar abbiamo misurato 13,2ms di input lag medio con risoluzione 4K a 60 Hz (modalità immagine Gioco, senza ALLM e senza AI Super Resolution).

Il televisore integra l'alimentatore, evitando ingombranti blocchi esterni, e supporta il montaggio VESA 400 x 200 mm per chi preferisce appenderlo alla parete. Le dimensioni sono nella media per un 65 pollici, con un peso di 18,6 Kg senza base che lo rende relativamente facile da maneggiare.

Il design del TV Sharp 65GR8265E è un esempio di minimalismo ed eleganza. Le cornici quasi invisibili creano un'esperienza visiva immersiva, mettendo in risalto l'immagine sullo schermo. La base centrale a "V" rovesciata, con le sue linee nette e angolate, offre stabilità e un ingombro ridotto, aggiungendo un tocco di modernità. La finitura metallizzata della base e della cornice inferiore conferisce al televisore un aspetto premium. Il logo Sharp, posizionato in modo discreto, e il profilo sottile completano l'estetica pulita e contemporanea. Questo design si integra perfettamente in qualsiasi ambiente moderno, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente senza compromettere l'armonia dell'arredamento.

Esperienza d'uso

Il sistema operativo dello Sharp 65GR8265E è il classico Google TV, quindi non abbiamo trovato grosse sorprese. Ci si collega tramite smartphone e si ha subito accesso a tutte le opzioni, con un sistema di gestione del colore e controlli avanzati per il bilanciamento della scala dei grigi e del bianco. In questo modo si può calibrare il TV in maniera accurata, anche con strumenti di precisione. C'è anche una modalità gioco, oltre all'opzione per attivare l'ALLM e la modalità PC.

Alcune delle opzioni avanzate di Google TV

Interfaccia

Entrando più nel dettaglio, l'interfaccia può contare sui classici punti di forza di Google, con un buon numero di app a disposizione se si vuole godere di contenuti in streaming. Per il cloud gaming troviamo però solo l'app di NVIDIA GeForce Now, mentre Amazon Luna e Xbox Game Pass sono ancora missing in action.

Si possono ovviamente collegare delle periferiche bluetooth come il controller Xbox

Non c'è un hub dedicato come nei TV Samsung o LG, ma il TV supporta Bluetooth, WiFi e USB per il collegamento delle periferiche. Manca però un sistema di riconoscimento delle console o del PC: se siete abituati ad avere la giusta modalità di immagine all'accensione di qualsiasi dispositivo, qui dovrete tornare a fare qualche passaggio in più.

Resa complessiva

Il TV Sharp è nel complesso abbastanza versatile. L'HDR è discreto, ma non raggiunge i livelli dei televisori top: può comunque contare su metadati dinamici come Dolby Vision per un migliore tone mapping. La gamma colore è di buon livello, anche se il nero non è molto profondo, con le aree più scure che perdono un po' di corpo; la calibrazione complessiva è invece buona e le immagini sono piacevoli da vedere. La gestione dei riflessi non è male, ma il pannello ha poche armi per contrastare la luce diretta. L'upscaling fa il suo senza strafare, mentre anche l'angolo di visione è discreto ma nulla di più.

L'angolo di visione del pannello è solo discreto

L'audio supporta Dolby Atmos e DTS:X. Il sistema di altoparlanti HARMAN/KARDON restituisce voci molto chiare: è ok per un secondo TV ma per la postazione principale consigliamo sempre un impianto dedicato o un bel paio di cuffie.

Videogiochi

Come detto, le console non vengono qui individuate, ma le due porte HDMI 2.1 a piena banda da 48 Gbps consentono la riproduzione di segnali 4K Ultra HD fino a 144 Hz, con compressione del chroma in 4:4:4 e campionamento colore fino a 12 bit. Gli ingressi supportano pienamente eARC su HDMI 4 e sono supportati anche l'ALLM (Auto Low Latency) e il VRR (Variable Refresh Rate).

La schermata di compatibilità di Xbox evidenzia la compatibilità con Dolby Vision anche per i giochi

In modalità gioco la qualità delle immagini rimane in linea con quella generale, con un input lag leggermente superiore alla concorrenza più accreditata, ma comunque non fastidioso. Perfetta anche la visualizzazione su PC, con testi chiari e nessun problema di compatibilità con HDR e 144 Hz, anche se è chiaro che un 65" non è il massimo per lavorare a pochi cm dallo schermo.