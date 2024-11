Hitman: World of Assassination è stato rinviato su PlayStation VR2, ecco la nuova data

IO Interactive ha annunciato che Hitman: World of Assassination per PlayStation VR2 è stato rinviato: il gioco sarebbe dovuto approdare sul visore per la realtà virtuale di Sony a dicembre, ma non farà in tempo.

Gli sviluppatori hanno dunque stabilito una nuova data di uscita, fissata al 27 marzo 2025: queste settimane in più serviranno allo studio per rifinire l'esperienza e aggiungere alcune funzionalità extra al pacchetto.

"Inizialmente previsto per dicembre 2024, il lancio di Hitman: World of Assassination su PlayStation VR2 è stato rinviato al 27 marzo 2025", ha scritto IO Interactive sulle pagine del PlayStation Blog.

"La decisione di spostare la data di uscita non è stata presa a cuor leggero: sappiamo che c'era molta richiesta in merito a una versione PlayStation VR2 di Hitman e siamo stati entusiasti di vedere la grande accoglienza ricevuta dopo l'annuncio."

"Per questo motivo, la nostra priorità rimarrà sempre quella di offrire un'esperienza straordinaria, capace di soddisfare gli elevati standard che i nostri giocatori si aspettano di trovare in un prodotto del genere."

"Il tempo aggiuntivo non solo consentirà al nostro team di perfezionare il gioco, assicurando che ogni aspetto sia rifinito, ma anche di aggiungere alcuni extra che volevamo davvero includere in questa versione per PlayStation VR2, come la ricarica attiva."