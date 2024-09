Hitman World of Assassination VR ci fa diventare l'Agente 47 con PS VR2: trailer e data di uscita

Anche Hitman World of Assassination VR è stato annunciato allo State of Play come titolo in arrivo su PlayStation VR2, portando dunque tutti i contenuti del pacchetto originale di Hitman in realtà virtuale, con data di uscita annunciata in trailer.

Il gioco sarà disponibile su PS5, con supporto per PlayStation VR2, a partire da dicembre 2024, in attesa di un giorno preciso per il lancio, e potrà essere acquistato in blocco oppure attraverso un upgrade al prezzo di 9,99€, nel caso si possieda già la versione originale della raccolta.

In sostanza, si tratta di una trasposizione in realtà virtuale, e dunque spostata in prima persona, del titolo Hitman World of Assassination già disponibile per PC e console.