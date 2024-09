Lunar Remastered Collection annunciata allo State of Play con un primo trailer di presentazione

Tra le sorprese annunciate allo State of Play di questa notte c'è stata Lunar Remastered Collection , ovvero una raccolta dei grandi JRPG classici degli anni 90 appartenenti alla serie Lunar, riproposti in forma rimasterizzata .

Due grandi classici con alcune aggiunte e miglioramenti

Lunar Remastered Collection presenta i due capitoli classici dotati però di grafica in alta definizione, supporto per widescreen, disegni 2D migliorati, scene animate in HD e un doppiaggio parlato in inglese completamente nuovo.

In ogni momento, i giocatori possono scegliere se giocare con la nuova grafica rimasterizzata o con quella originale, inoltre sono presenti anche diverse nuove opzioni che rendono maggiormente godibili i due titoli in questione.

Tra queste segnaliamo la presenza dell'opzione per velocizzare le battaglie e alcune impostazioni più avanzate per quanto riguarda l'impostazione strategica del party, inoltre tra le lingue sono state inserite anche il tedesco e il francese, oltre all'inglese e al giapponese.

Purtroppo, sembra non sia previsto l'italiano tra le possibili opzioni. Lunar: Silver Star Story rappresenta l'avvio della storia, che inizia da un villaggio chiamato Burg, in cui il protagonista Alex si trova finalmente a realizzare i suoi sogni prendendo parte a una grande avventura.

Questa avventura prosegue poi con Lunar 2: Eternal Blue, e la storia completa può essere rivissuta in maniera migliorata con Lunar Remastered Collection, in arrivo nella primavera del 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.