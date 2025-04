Lunar Remastered Collection torna a mostrarsi con un trailer della storia

Il filmato è stato accompagnato da una breve sinossi di ambo i giochi. Lunar: Silver Star segue le vicende di "Alex, un aspirante Dragonmaster che si unisce ai suoi amici per combattere il pericoloso emergere dell'Imperatore Magico e impedirgli di conquistare il mondo." Invece, Lunar 2: Eternal Blue " riprende mille anni dopo e segue Hiro e i suoi amici alla ricerca della Dea Althena e di una ragazza enigmatica di nome Lucia. In questa grandiosa missione, dovranno respingere nemici come Borgan e il Cavaliere Bianco Leo, che danno la caccia al gruppo per sradicare quello che considerano il "Distruttore di Lunar".

Le migliorie della Lunar Remastered Collection

Lunar Remastered Collection presenta un comparto grafico e sonoro tirato a lucido, modifiche per rendere l'esperienza più godibile e il supporto a un numero maggiore di lingue, purtroppo italiano eslcuso.

Le migliorie includono il formato 16:9, pixel art e scene d'intermezzo migliorate, nuove opzioni per velocizzare le battaglie e semplificarle. Inoltre, sarà possibile di passare in qualsiasi momento dalla versione rimasterizzata a quella originale per PS1.

Lunar Remastered Collection sarà disponibile a partire dal 18 aprile per PS4, Xbox One (e tramite retrocompatibilità su PS5 e Xbox), Nintendo Switch e PC via Steam.