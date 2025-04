I primi giochi mostrati per Nintendo Switch 2 pare non utilizzino DLSS e ray tracing, per Digital Foundry

Infatti, i tech enthusiast affermano che "nella presentazione non abbiamo visto molto, se non nulla, che suggerisca che il DLSS sia attivo in nessuno dei titoli che abbiamo visto", allo stesso modo per quanto Nintendo Switch 2 possa impiegare il ray tracing a livello hardware "non abbiamo visto alcuna prova di ciò in nessun gioco".

Una possibile spiegazione da Digital Foundry

Digital Foundry precisa che per avere un quadro completo della situazione sarà necessario avere tra le mani Nintendo Switch 2 ed eseguire tutti i test tecnici del caso. A ogni modo, la redazione ha delle teorie sul perché non si sia visto in azione il DLSS. A loro avviso "forse il DLSS è più costoso dal punto di vista computazionale rispetto agli upscaler più semplici. Forse il "DLSS leggero" (ovvero ottimizzato appositamente) per Switch 2 non è ancora pronto. O forse gli strumenti di sviluppo non lo supportano ancora."

Non si tratta per forza di un dettaglio negativo. Infatti, nel migliore degli scenari, ovvero nel caso in cui effettivamente il DLSS "non sia ancora pronto", significa che i giochi mostrati riescono a raggiungere un ottimo livello anche senza upscaling tramite IA, che magari in futuro potrebbe aiutare gli sviluppatori a ottenere risultati persino migliori.

Per quanto riguarda il ray tracing, invece, il fatto che non sia visto è comprensibile per Digital Foundry. Del resto "comporta un notevole calo delle prestazioni, quindi non è esattamente una sorpresa" quando si parla di un hardware portatile.

A ogni modo, la redazione di Digital Foundry è rimasta colpita positivamente dalle potenzialità tecniche di Switch 2. Richard Leadbetter afferma "mi aspettavo una macchina con prestazioni complessive in linea con Steam Deck, ma le prime indicazioni suggeriscono qualcosa di più potente, almeno in configurazione docked". A questo proposito, NVIDIA ha svelato che Nintendo Switch 2 può vantare "fino a 10 volte la potenza grafica" della precedente console.