Un leak svela specifiche tecniche e colorazioni di Motorola Edge 60 e Edge 60 Pro

Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un modulo composto da un sensore principale da 50 megapixel, abbinato a due sensori rispettivamente da 10 e 50 megapixel, oltre che un sensore frontale da 50 megapixel. Al suo interno sarà probabilmente montato il chip MediaTek Dimensity 7300 o 7400 , nonostante al momento non vi sia nulla di confermato. Tutto viene alimentato da una batteria da 5500 mAh di capacità, con supporto alla ricarica da 68 W di potenza. Il nuovo modello di Motorola sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Green , in base alle preferenze personali dell'utente finale. Le configurazioni disponibili presenteranno 8 o 12 GB di RAM , con 256 o 512 GB di memoria interna.

Partiamo prima di tutto da Motorola Edge 60, che dovrebbe presentare un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione 2712 x 1220 pixel, oltre che bordi curvi. Il nuovo modello misura 161,2 millimetri in altezza per 73,1 millimetri in larghezza, con uno spessore di 7,95 millimetri e un peso di 180,4 grammi.

Specifiche tecniche e colorazioni di Motorola Edge 60 Pro

Passiamo poi a Motorola Edge 60 Pro, che dovrebbe verosimilmente offrire lo stesso display del modello standard. Leggermente aumentate le dimensioni in questo caso, con 171,3 millimetri di altezza per 74 centimetri di larghezza e uno spessore di 7,25 millimetri, per un peso totale pari a 188 grammi. Miglioramenti previsti anche per la batteria, che in questo caso dovrebbe presentare una capacità di 6000 mAh, con la possibilità di ricaricare a 90 W di potenza. Il comparto fotocamere posteriore sarà sorprendentemente composto da un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 13 megapixel e un sensore anteriore da 32 megapixel, risultando a tutti gli effetti un passo indietro rispetto al modello standard.

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita per entrambi i modelli, che dovrebbero verosimilmente vedere la luce entro poche settimane. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.