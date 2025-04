Uno smartphone con finiture effetto tela: Motorola Edge 60 Fusion porta l'eleganza nella fascia media

Motorola ha annunciato il nuovo Edge 60 Fusion, un dispositivo di fascia media che si distingue per un'inedita finitura in finta tela. Questo smartphone non solo cattura l'attenzione per il suo design originale, ma promette anche prestazioni solide a un prezzo accessibile, posizionandosi come una scelta interessante per un vasto pubblico.

La finitura in finta tela offre un'alternativa tattile e visiva ai materiali tradizionali. Questa scelta stilistica, disponibile nella colorazione "amazonite", conferisce al dispositivo un aspetto unico e distintivo. Tuttavia, è importante notare che le varianti cromatiche blu e rosa optano per una finitura in similpelle, ampliando le opzioni a disposizione.