iPhone 17 Pro potrebbe montare un chip di gran lunga superiore a iPhone 17 e Samsung Galaxy S25

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua uscita, cominciano già a susseguirsi incessantemente numerosi rumor in merito ad iPhone 17 Pro, il prossimo modello top di gamma della compagnia di Cupertino previsto entro la fine dell'anno. In particolare, secondo alcune indiscrezioni recenti, iPhone 17 Pro potrebbe montare un chip di gran lunga superiore alla controparte del modello standard, iPhone 17, e Samsung Galaxy S25 : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà iPhone 17 Pro

Al momento non conosciamo una specifica data d'uscita per iPhone 17 Pro, che potrebbe vedere verosimilmente la luce a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre assieme al resto della serie, perfettamente in linea con le generazioni precedenti.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.