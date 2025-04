Call of Duty: Black Ops 6 consente di disattivare il crossplay per limitare il cheating

Call of Duty: Black Ops 6 consente di disattivare il crossplay ai giocatori su console: una misura che rientra fra le novità della Stagione 3 e che punta a limitare il fenomeno del cheating, che come già spiegato dagli sviluppatori si concentra soprattutto su PC.

In concomitanza con il lancio della nuova stagione, dunque, gli utenti PlayStation e Xbox avranno a disposizione tre diverse impostazioni per il matchmaking in crossplay:

Attivo: consente il matchmaking con tutte le piattaforme di gioco disponibili nelle playlist selezionate.

Attivo (Solo Console): permette il matchmaking solo con altre console, escludendo quindi i giocatori PC. Questa opzione potrebbe allungare i tempi di attesa nelle code.

Disattivato: limita il matchmaking alla sola piattaforma di gioco utilizzata, influenzando in modo significativo i tempi di attesa.

Alla fine dei conti si tratta di un dettaglio, ma potrebbe produrre risultati tangibili nell'ambito dell'esperienza online competitiva di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone.