Il cosplay di Tatsumaki da sova.minervy ci mostra l'eroina di One Punch-Man quando è arrabbiata

One Punch-Man è un grande eroe e in versione manga e anime le sue gesta sono apprezzate dai fan. La sua storia però non funzionerebbe senza una lunga serie di personaggi di supporto, che non mancano certo di capacità e spessore. Un esempio è Tatsumaki. Anche il mondo del cosplay dà spazio un po' a tutti gli eroi e le eroine della serie, come di dimostra ora il cosplay di Tatsumaki realizzato da sova.minervy.

Tatsumaki è una delle più potenti eroine di One Punch-Man. La ragazza è minuta, ma ha dalla propria degli incredibili poteri psichici e telecinetici che la rendono in grado di affrontare qualsiasi nemico. Il suo carattere è però alle volte un po' infantile ed è la classica "tsundere", ovvero un personaggio che esteriormente sembra freddo e scontroso ma che in realtà si ammorbidisce facilmente.