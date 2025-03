Tatsumaki da One Punch-Man ci domina dall'alto nel cosplay di grem.lynne

One Punch-Man tornerà tra non troppo con una terza stagione dell'anime. Per ingannare l'attesa, gli appassionati possono consolarsi con i cosplay dei propri personaggi preferiti, come quello realizzato da grem.lynne. La creativa ha realizzato infatti un cosplay di Tatsumaki.

Tatsumaki è una delle eroine più potenti nell'universo narrativo di One Punch-Man. La donna è minuta e fisicamente debole, ma ha poteri telecinetici sorprendenti che l'hanno resa una delle più grande difese dell'umanità. È persino in grado di attirare un meteorite dallo spazio e farlo schiantare dove preferisce.