La terza stagione di One-Punch Man ha ora un mese di uscita

Annunciata per la prima volta nel 2022, la terza stagione di One-Punch Man ha fatto attendere i fan per anni senza alcun aggiornamento, fino al decimo anniversario della serie, avvenuto lo scorso dicembre, quando i fan sono stati rassicurati sulla messa in onda della prossima stagione, prevista per il 2025.

Il teaser trailer di One-Punch Man

Un post su Twitter dell'account ufficiale dell'anime One-Punch Man ha confermato che la terza stagione uscirà in autunno ma la data di uscita esatta e la scaletta di pubblicazione non sono ancora state rivelate.

Sebbene il nuovo teaser trailer sia solo una presentazione dei personaggi, in particolare degli eroi della Classe S, dà ai fan una idea di cosa aspettarsi visivamente dalla terza stagione di One-Punch Man, che sembra aver adottato uno stile artistico leggermente diverso.

L'unica preoccupazione che rimane è che non è stato ancora rivelato lo staff della terza stagione, in particolare il regista. I membri dello staff noti al momento includono Tomohiro Suzuki come compositore della serie e Chikashi Kubota come disegnatore dei personaggi, entrambi responsabili delle prime due stagioni. Anche Ryosuke Kubota e Shinjiro Kuroda si sono uniti a Kubota per occuparsi del design dei personaggi della terza stagione.

Ricordiamo anche che non è detto che l'anime arrivi in Italia insieme alla versione giapponese, quindi ci potrebbe essere da attendere un po' di più. In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di One Punch Man: World.