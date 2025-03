Split Fiction parte davvero alla grande su Steam: recensioni entusiastiche e tantissimi giocatori attivi

Sembra proprio che Split Fiction sia destinato ad essere un altro successo per Hazelight anche per quanto riguarda i giocatori di Steam, con il titolo che è stato appena lanciato e ha già ricevuto recensioni entusiastiche e sta registrando una quantità di giocatori impressionante.

Considerando le dimensioni relativamente ridotte della produzione e il genere alquanto particolare, non era scontata una risposta così positiva ma è evidente che la formula di Jasef Fares e compagni è molto piaciuta al popolo di Steam, che sta premiando il nuovo gioco con grandi valutazioni e soprattutto una popolazione attiva in crescita costante.

Nel momento in cui scriviamo queste righe Split Fiction sembra non aver ancora raggiunto il suo primo picco, visto che la quantità rilevata di giocatori contemporaneamente online sta continuando a crescere di minuto in minuto, ma consente già di farsi un'idea dell'andamento.