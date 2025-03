La media dei voti di Split Fiction sembra confermare che si tratta di un capolavoro

Hazelight Studios ha stupito tutti con i propri giochi cooperativi nel corso degli anni e, in particolar modo, ha stregato i cuori (e fatto aprire i portafogli) con It Takes Two. Il team non fa seguiti, ma prosegue la propria carriera con giochi sorretti dallo stesso spirito e tra un paio di giochi sarà possibile lanciarsi nella avventura a schermo condiviso Split Fiction. Già ora, però, possiamo farci un'idea della qualità del videogioco tramite le recensioni.

Prima di tutto, vi segnaliamo la nostra recensione di Split Fiction. Abbiamo assegnato al gioco di Farez un valido 8,5 su 10, spiegandovi che - come in passato - è possibile giocare in due con una sola copia, che l'opera include veramente tante idee originali e divertenti che mirano a stupire i giocatori. Certo, pensiamo anche che alcuni livelli siano un pelo troppo lunghi e che non abbia la stessa grinta visiva di It Takes Two, ma rimane un'ottima opera.