Civilization 7 ottiene l'aggiornamento 1.1.0 con tanti miglioramenti applicati al gioco

Firaxis ha dunque dovuto lavorare in maniera alquanto celere per cercare di sistemare i diversi elementi critici, considerando che alcuni lo consideravano quasi un titolo da accesso anticipato , per la mancanza di alcuni elementi e le imperfezioni presenti.

Firaxis ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 per Sid Meier's Civilization 7 , che include numerosi miglioramenti al gioco andando a ritoccare interfaccia utente, intelligenza artificiale e altro, all'interno di un supporto che si preannuncia continuativo per il nuovo capitolo della celebre serie.

Un elenco di cambiamenti effettuati

L'aggiornamento 1.1.0, previsto per oggi, 4 marzo, fa parte della roadmap delle novità programmate per Civilization 7, riassunte nell'immagine qui sotto e comprendenti anche l'Update 1.1.1 in arrivo il 25 marzo, l'update 1.2.0 per aprile e altre novità in arrivo.

Il programma degli aggiornamenti previsti per Civilization 7

Ecco dunque alcuni degli elementi principali previsti peri nuovo aggiornamento: