Xbox Prime nell'autunno 2026 e Call of Duty come gioco di lancio: leaker rimette in campo i rumor

Il leaker TheGhostofHope ha da poco condiviso alcuni dettagli riguardo al prossimo capitolo di Call of Duty e tramite esse ha riconfermato alcune voci che aveva già fatto circolare in precedenza, ovvero che la prossima Xbox - che si dice si chiamerà Xbox Prime - sarà distribuita già nell'autunno 2026.

I rumor su Xbox Prime e il Call of Duty del 2026

TheGhostofHope afferma che Call of Duty 2026 sarà Modern Warfare IV, ovvero il seguito del capitolo pubblicato nel 2023 da Activision. La saga è molto amata e non è strano che l'editore spinga per darle spazio. Ciò che risulta veramente interessante però è che - secondo il leaker - Activision ha già tra le mani i dev kit della prossima Xbox.

A suo dire, Xbox Prime arriverà infatti nell'autunno 2026 e il videogioco è già in sviluppo per tale versione. A questo si somma il fatto che la serie sparatutto abbandonerà in quell'anno la vecchia generazione (PS4 e Xbox One), anche in concomitanza con un rifacimento del motore di sviluppo, necessario per sistemare dei problemi che si porta dietro da tempo.

Sono ovviamente solo rumor e non informazioni ufficiali, ma non sarebbe troppo strano che Activision abbia già ora tra le mani un kit di sviluppo della prossima console di Microsoft, visto che è oramai parte integrante della divisione videoludica di Redmond. Difficilmente avremo però conferme riguardo al videogioco e alla prossima Xbox prima del prossimo anno, anche ammesso che tutto questo sia corretto, quindi possiamo solo prendere atto dei rumor e attendere.