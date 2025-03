Leaker svela qual è il Call of Duty del 2026 e dice che non sarà pubblicato su vecchia generazione

Secondo quanto indicato, il gioco del 2026 è Call of Duty Modern Warfare IV di Infinity Ward (più il classico supporto di vari altri team di Activision). Si tratta in altre parole del seguito del gioco del 2023.

Se c'è una certezza è che ogni anno arriverà un nuovo Call of Duty e spesso con largo anticipo si scoprono dettagli sui progetti degli anni successivi. Il capitolo del 2026 , ad esempio, è finito al centro della attenzione di un noto leaker - TheGhostofHope - che ha accuratamente condiviso informazioni sulla serie in passato.

I dettagli sul supporto Call of Duty Modern Warfare IV

La parte interessante è però che, a partire dal 2026, la saga abbandonerà PS4 e Xbox One. Quest'anno invece, sempre secondo le voci di corridoio, il capitolo di CoD arriverà sia sulla attuale che sulla vecchia generazione. Non è strano che dopo così tanti anni ancora i giochi vengano pubblicati su tali console, visto che vi è un grosso numero di utenti che ancora non le ha abbandonate. Pare però che anche Activision abbia un limite, supponiamo per necessità tecniche.

Il leaker afferma anche che Call of Duty Modern Warfare IV avrà una interfaccia utente simile ai vecchi capitoli della serie. Inoltre, il motore di sviluppo dell'intera saga è in fase di rimaneggiamento, per risolvere vari problemi intrinsechi.

Infine, a suo dire la mappa Verdansk per Call of Duty Warzone è un tentativo di Activision di attirare i giocatori con l'effetto nostalgia come fatto da Fortnite con la Stagione OG. Se la mappa non dovesse attirare e trattenere un sufficiente numero di giocatori, non ci sarà una nuova interazione di Warzone (detta comunemente "Warzone 3").

Ovviamente questi sono leak e non informazioni ufficiali. Sebbene in passato il leaker abbia condiviso informazioni corrette, non è detto che quanto indicato sia corretto. Ricordiamo infine che la Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 ha una data di lancio.