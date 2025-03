La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 ha una data di lancio

Activision ha annunciato ufficialmente la data di lancio della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, che a quanto pare comincerà qualche giorno dopo rispetto alle previsioni emerse finora: il 3 aprile.

"La Stagione 3 rappresenta un momento importante per Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, e ci stiamo impegnando per offrire un'esperienza straordinaria a partire dal 3 aprile", si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale della serie.

"Ci saranno ulteriori novità dopo il quinto anniversario di Call of Duty: Warzone, la prossima settimana", conclude il messaggio, lasciando intendere la possibilità di un annuncio ufficiale per il tanto chiacchierato ritorno della mappa Verdansk.

L'introduzione dello scenario in questione potrebbe modificare gli equilibri competitivi, specie per quanto concerne i veterani di Warzone, che conoscono l'ambientazione già molto bene e sanno come sfruttarne al meglio le caratteristiche in battaglia.