Preservata la demo di Big Brother, un gioco ispirato a 1984 di George Orwell

I ragazzi di Lost Media Busters hanno ritrovato e preservato la demo di un vecchio gioco PC cancellato, ispirato al romanzo 1984 di George Orwell. Si sarebbe dovuto chiamare Big Brother e ora è possibile giocarne un frammento.

Doveva essere un'avventura in prima persona sviluppata da MediaX, uno studio che aveva precedentemente lavorato a vari progetti multimediali come "Promised Land" dei Queensrÿche e l'autobiografia interattiva "On the Road with BB King".