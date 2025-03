Call of Duty potrebbe presto riaccogliere la mappa Verdansk, secondo un indizio spuntato nello store

Un possibile indizio sul ritorno della mappa Verdansk in Call of Duty: Warzone potrebbe arrivare dallo store dedicato al merchandise della serie, considerando che in queste ore sta pubblicizzando una misteriosa "Verdansk Collection" in arrivo il 10 marzo, stando a un conto alla rovescia.

La pubblicità ha come motto "tornate dentro", come a indicare la possibilità di tornare all'interno della celebre mappa, che resta una delle preferite dai giocatori di Call of Duty: Warzone, uscita cinque anni fa all'epoca della prima versione del battle royale di Activision e in procinto di celebrare il quinto anniversario in questi giorni.

In effetti, proprio la coincidenza con i cinque anni era uno degli elementi che aveva fatto partire la teoria sul ritorno di Verdansk, che sarebbe dunque previsto per il 20 marzo 2025 e il fatto che vi sia questo merchandise a tema in arrivo potrebbe aggiungere consistenza alle voci.