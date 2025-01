Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone ricevono la Stagione 2 con nuove mappe, Battle Pass e altre novità

Come era stato annunciato, Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone hanno ricevuto in queste ore la Stagione 2, che ha portato nuovi contenuti tra ulteriori mappe, Battle Pass e altre novità che vanno a rinnovare e arricchire le caratteristiche dei giochi.

In ciascuna modalità saranno dunque introdotte delle nuove mappe inedite, che sconvolgeranno il nuovo ordine di Avalon. Si tratta in totale di 6 nuove ambientazioni, cinque di queste per la modalità Multiplayer e una per Zombi.

Tre delle cinque mappe previste per la modalità Multiplayer sono disponibili da subito, mentre altre due verranno aggiunte in seguito nelle prossime settimane.