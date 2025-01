Sony organizza un evento che fonde calcio e basket, con un campo ispirato al DualSense di PS5

La sfida mista funzionava così : dopo ogni goal o canestro si cambiava sport, in un continuo mix di discipline. I vincitori hanno ottenuto biglietti per la partita NBA di Parigi e per una futura sfida di UEFA Champions League. Anche alcuni membri della community PlayStation hanno potuto assistere all'evento.

Sony - in collaborazione con NBA e UEFA Champions League - ha organizzato un evento sportivo che ha combinato calcio e basket, il 25 gennaio. Il tutto è avvenuto in un campo unico che fonde i due sport, ispirato precisamente al controller DualSense per la forma, con due porte da calcio e due canestri da basket.

Le dichiarazioni degli sportivi coinvolti nell'evento di PlayStation

Tony Parker, quattro volte campione NBA e sei volte All-Star, ha dichiarato: "Quando ho saputo che PlayStation avrebbe unito due sport, ho pensato che fosse un'idea fantastica. Un evento molto originale, adoro questa creatività! Basket e calcio sono sport molto simili e da giovane ho giocato molto a calcio. È la prima volta che vediamo un campo come questo ed è uno scenario davvero incredibile. Tutti amano Parigi, è una delle città più belle del mondo, un'autentica città di sport - tant'è che l'NBA viene qui da quattro anni - quindi c'è molta storia e questo è un ottimo modo per celebrarla".

Mary Earps, portiere della Nazionale inglese e giocatrice del Paris Saint-Germain dall'estate scorsa, ha aggiunto: "Non ho mai visto un campo o un terreno di gioco come questo, è davvero fantastico. È un evento divertente a cui partecipare. Ho già fatto qualche tiro e giocato un po' a calcio. Per me, Play Has No Limits significa superare i propri limiti. In campo, significa esprimere sé stessi e la propria personalità; fuori dal campo, vuol dire abbattere barriere e confini. Come atleta donna, significa lasciare il gioco in una condizione migliore rispetto a quando l'ho trovato. L'uguaglianza e una maggiore rappresentanza femminile sono davvero importanti".

Infine, Robert Pirès, campione del mondo e d'Europa rispettivamente nel 1998 e nel 2000 con la Nazionale francese, ha affermato: "Parigi è una location perfetta per permettere a PlayStation di unire due sport fantastici in un'unica partita! Siamo su un rooftop, possiamo giocare a calcio, a basket e in più abbiamo una vista incredibile sulla città e sulla Torre Eiffel, quindi è davvero magico! Amo entrambi gli sport, ma ovviamente sono più bravo a calcio. Mi piace giocare a basket, ma l'ho sempre fatto con gli amici, solo per divertimento, quindi oggi giocare con Tony Parker, uno dei più grandi giocatori NBA di sempre, è un'opportunità a dir poco incredibile!".