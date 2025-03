Fallout Revelation Blues ha una demo: è una mod di New Vegas che punta a ricreare il Fallout 3 di Black Isle

Il gruppo di modder United West Team ha pubblicato una demo per Fallout Revelation Blues, una notevole mod di Fallout: New Vegas che punta a ricreare quello che doveva essere il Fallout 3 di Black Isle mai realizzato in pieno, con il franchise che passò nelle mani di Bethesda.

All'epoca, Black Isle Studio aveva iniziato lo sviluppo del terzo capitolo di Fallout, identificato con il nome in codice Van Buren, con Chris Avellone a guidare il progetto in forma prima di RPG in stile table-top e poi come cRPG classico, ma la situazione instabile di Interplay portò poi alla chiusura e cancellazione del gioco.

Il franchise venne poi venduto a Bethesda che sviluppò il suo Fallout 3, ma se volete avere un'idea di come sarebbe potuto essere l'originale secondo gli autori dei classici primi capitoli, potete provare questa demo della mod Fallout Revelation Blues, scaricabile a questo indirizzo su NexusMods.