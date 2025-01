L'enorme mod Fallout: Nuevo Mexico è stata cancellata a causa delle precarie condizioni mentali dell'autore

Zapshock, il modder dietro all'enorme mod Fallout: Nuevo México , ha annunciato la cancellazione del progetto per dei problemi di salute mentale e per "affrontare la realtà". Fallout: Nuevo Mexico era un'ambiziosa total conversion di Fallout: New Vegas , con ambientazione Città del Messico, che sembrava avere le dimensioni di Fallout: London, gigantesca mod di Fallout 4 pubblicata nel corso del 2024.

Costi troppo alti

Purtroppo non se ne farà niente, come spiegato da Zapshock sul server discord del progetto: "Questo progetto è stata la mia passione, la mia ossessione e una parte enorme della mia vita per anni", ha scritto Zapshock. "Ci ho dedicato migliaia di ore, notti in bianco, mattine e tutto il resto."

"Per quanto lo ami, devo dare priorità alla mia salute mentale e affrontare la realtà. Il team è piccolo (meno di quattro persone), il carico di lavoro è enorme, e i costi futuri, sia finanziari che personali, sono troppo grandi. Andare avanti semplicemente non è sostenibile per me e per tutti i coinvolti, inclusi i doppiatori."

La decisione è stata descritta come "dolorosa" ma "necessaria". Non sono mancati i ringraziamenti alla comunità che lo ha supportato.

Probabilmente il trailer della mod, pubblicato lo scorso ottobre, sarà l'ultima traccia di Fallout: Nuevo Mexico, che appariva come davvero promettente.