Lo scrittore di Fallout New Vegas torna a lavorare con Obsidian Entertainment dopo tanti anni

L'informazione viene da Gonzalez stesso, che è noto soprattutto in quanto Lead Creative Designer e Lead Writer di Fallout New Vegas . Prima che abbiate troppe speranze, no, non sta lavorando a New Vegas 2: lo sviluppatore stesso lo ha subito precisato su LinkedIn.

Il mondo dello sviluppo dei videogiochi è grande ma è anche piccolo. Spesso certi nomi molto famosi vanno e vengono da grandi team, per unirsi a nuovi progetti che trovano interessanti o per necessità (dopo un licenziamento, sempre più comune in questi ultimi anni). Lo stesso è appena accaduto a John Gonzalez , che ritorna a Obsidian Entertainment dopo molti anni.

La carriera di Gonzales

Secondo la sua pagina LinkedIn, Golzales ha lavorato inizialmente (2000 - 2003) presso Outrage Entertainment (Alter Echo, Rubu Tribe) per poi passare presso Ubisoft Shanghai dal 2006 al 2008 per lavorare a Tom Clancy's EndWar. Successivamente si è unito a Obsidian per lavorare a Fallout New Vegas, come detto.

Fallout: New Vegas è arrivato a uno stop da tanti anni

Si è anche occupato de La terra di mezzo: L'ombra di Mordor presso Monolith Productions, per poi lavorare per quasi setti anni con Guerrilla Games sulla serie di Horizon. Si è spostato poi presso Smilegate Barcelona, per poi lavorare su un romanzo GOD MODE: SINGLE PLAYER (non ancora pubblicato) e ora è di nuovo parte di Obsidian.

Come potete vedere, Gonzales ha viaggiato in giro per il mondo, passando da team a team e contribuendo a tanti videogiochi amati. A qualsiasi cosa lavorerà, probabilmente darà una grande mano.