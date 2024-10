La grande mod Fallout: Nuevo México è stata presentata con un primo trailer

Fallout è una saga amata e certamente molto "moddata", come tanti giochi di Bethesda. Alcune creazioni sono più massicce di altre, come Fallout: London che ha richiesto anni di lavoro con un grosso team. Ora, altri creativi stanno tentando un'impresa che sembra simile: Fallout: Nuevo México , basato su Fallout New Vegas.

Il trailer e la descrizione di Fallout: Nuevo México

La descrizione ufficiale del progetto recita, in traduzione: "Città del Messico è la città più grande del Nord America e funge da hub principale in Fallout: Nuevo México. Pur essendo ancora in gran parte in fase di sviluppo, siamo entusiasti di svelare finalmente questa iconica terra desolata. Un tempo cuore pulsante di un'enorme metropoli, Città del Messico giace ora in rovina, campo di battaglia di fazioni che lottano per il dominio e la sopravvivenza. Dalla colonia decadente di Chapultepec ai canali sommersi di Xochimilco, la città è un'ossessionante miscela di bellezza e brutalità."

"Questo progetto è completamente gratuito e non è associato a Bethesda. Si tratta di una creazione dei fan guidata esclusivamente dalla passione e dal lavoro creativo, senza alcun finanziamento. Uno sforzo dedicato a condividere una visione unica di un mondo post-apocalittico in Messico."

"I seguenti contenuti sono stati creati con l'intento di rappresentare una realtà oscura e fittizia ispirata al mondo post-apocalittico di Fallout. Non si tratta di glorificare o idolatrare atti di violenza commessi da gruppi criminali, ma piuttosto di evidenziare i pericoli di un mondo devastato."

"Si prega di notare che Fallout: Nuevo México è ancora molto lontano dal completamento e questo trailer di rivelazione ha lo scopo di dare un'idea di ciò che vogliamo ottenere. La mod è costruita attorno a più hub e il livello di dettaglio (LOD) di questi hub è ancora in fase di lavorazione. Anche se molti aspetti del progetto non sono ancora stati completati, speriamo che questo trailer contribuisca a mostrare la nostra visione e a dare un'occhiata al mondo immersivo che vogliamo creare."

