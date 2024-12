Per prepararsi a Fallout: Stagione 2, la protagonista Ella Purnell gioca a Fallout: New Vegas

Mantenendo il messaggio volutamente vago, l'attrice ovviamente si riferisce al suo ruolo in Fallout: Stagione 2, visto che sicuramente tornerà come protagonista nella nuova parte della serie TV, che dovrebbe avere dei collegamenti evidenti con il gioco scelto.

"Mi hanno detto di giocare a Fallout New Vegas", ha scritto la Purnell su BlueSky, "Poiché mi piace avere a che fare con il materiale originale e questo potrebbe o non potrebbe prepararmi per un certo lavoro che potrei o non potrei dover iniziare presto", ha aggiunto, in modo da inserire malcelati riferimenti alla serie. Il messaggio è corredato da una foto scattata all'Xbox Store con il titolo in questione.

Ella Purnell , che interpreta Lucy MacLean, protagonista della serie TV Fallout di Amazon Prime Video, ha deciso di prepararsi alla Stagione 2 della serie giocando a Fallout: New Vegas , gioco che dovrebbe condividere diversi aspetti con gli elementi che verranno messi in scena.

Assorbire il materiale originale

Fallout: New Vegas dovrebbe in effetti condividere parte dell'ambientazione con la Stagione 2 della serie televisiva, visto il finale della prima parte.



La scelta di Ella Purnell ha dunque senso, per calarsi all'interno della scenografia e della lore, che sarà probabilmente vicina a quella di New Vegas, sebbene ambientata in una collocazione storica differente, che dunque mostrerà diverse variazioni.

Da notare anche che, seguendo alcuni consigli, sembra che la Purnell si sia diretta a nord verso Quarry Junction subito all'inizio del gioco, cosa che dovrebbe garantire del loot di alto livello ma rappresenta anche un facile errore per chi non è proprio esperto delle meccaniche, e sembra che l'attrice se ne sia accorta.

"Ovviamente il tempo non è proprio dalla mia parte per poter assorbire tutto il materiale d'origine. Continuerò ad assorbire il gioco finché non verrà richiamata nelle wasteland", facendo capire che la missione si sta rivelando più ardua ma che ha comunque intenzione di portarla avanti.

Nel frattempo, nelle risposte possiamo notare l'insistenza degli utenti nel richiedere a gran voce delle sessioni in streaming dell'attrice che gioca a Fallout: New Vegas, e chissà che la cosa non si realizzi. Nel frattempo, abbiamo saputo quando inizieranno le riprese della seconda stagione della serie TV e che Macaulay Culkin si è unito al cast.