Bloodborne Remaster è diventato realtà su PC, grazie ai modder (più o meno)

Il Bloodborne Remaster Project si basa sulla versione originale del gioco per PS4 emulata attraverso ShadPS4, applicando su questa una mod particolarmente complessa, che di fatto migliora diversi aspetti della grafica del gioco FromSoftware, in modo da sembrare effettivamente una sorta di versione rimasterizzata.

Sony continua a non considerare Bloodborne tra le sue priorità evidentemente, visto che tra i tanti remaster e remake manca ancora l'amato titolo di FromSoftware, ma un Bloodborne Remaster potrebbe essere realtà grazie ai modder , come dimostrato dal progetto di " fromsoftserve ".

Non proprio un remaster, ma quasi

Come dimostrato nel video riportato qui sotto, il progetto Bloodborne Remaster introduce vari effetti e aggiustamenti visibili.

Si tratta dell'applicazione di ombre dinamiche e miglioramento della distanza visiva, ma non solo.

Ci sono anche texture di qualità maggiore e l'applicazione di nuovi effetti di luce che risultano più evidenti con alcune fonti come lampioni, torce e altro, che insieme all'incremento dell'ambient occlusion riescono a modificare sensibilmente la qualità grafica generale.

Con l'aggiunta di altre modifiche applicabili, come le mod per TAA, RTGI, MXAO e altro, si può raggiungere un risultato che sembra davvero un Bloodborne Remastered su PC, sebbene il gioco non sia mai stato trasposto in via ufficiale sulla piattaforma Windows.

L'uso dell'emulatore ShadPS4 sembra peraltro avere fatto grossi progressi e il titolo pare sia ora giocabile interamente dall'inizio alla fine attraverso questo.