Bloodborne compie dieci anni, senza una patch, una remaster o un remake

Bloodborne fu pubblicato il 24 marzo 2015 in America del Nord, il 25 marzo in Europa, il 26 marzo in Giappone e il 27 marzo nel Regno Unito. Oggi compie quindi dieci anni (se vogliamo il compleanno si protrarrà per più giorni, a seconda del territorio, ma cerchiamo di non essere troppo puntigliosi), che corrispondono anche a quasi dieci anni di silenzio dal punto di vista del supporto e dell'evoluzione del gioco, che continua a essere amatissimo e che alcuni considerano il vertice della produzione di Hidetaka Miyazaki e soci.

10 anni di richieste disattese

Il gioco di FromSoftware è considerato tra i classici dell'era PlayStation 4, nonché una delle esclusive di maggior pregio della console di Sony. Mai arrivato su PC o su altre piattaforme, è stato nel corso degli anni oggetto di richieste dei fan, sempre disattese.

I personaggi di Bloodborne rimangono affascinanti

Riepiloghiamo molto velocemente: dopo la prima e unica espansione, The Old Hunters, i giocatori hanno continuato a chiedere per qualche anno a FromSoftware e Sony di aggiornare il gioco su PS4 per migliorarne il framerate, vista la scarsa fluidità che lo caratterizza. Con l'arrivo di PS4 Pro si è sperato in una patch di aggiornamento più profonda, ma niente. Magari in un'edizione rimasterizzata.

Quindi è arrivata PS5 e, dopo l'ottimo remake di Demon's Souls di Bluepoint, in tanti hanno iniziato a sperare che anche Bloodborne potesse ricevere lo stesso trattamento. Nel frattempo PlayStation è diventata molto attiva anche in ambito PC, quindi, tra i vari lanci, alcuni hanno sperato che Sony producesse una versione rimasterizzata di Bloodborne da lanciare sulla piattaforma, aggiornando contestualmente la versione PlayStation. Purtroppo in tutti i casi non si è avuto niente di niente, con la delusione che è aumentata quando Bloodborne è stato emulato con successo su PC, mostrando dei miglioramenti visivi netti. Anche l'annuncio di edizioni rimasterizzate di titoli che avevano meno bisogno di essere aggiornati, come Days Gone o Horizon Zero Dawn, ha fatto crescere la delusione.

Quindi tanti auguri, Bloodborne, e speriamo in futuro di vederti tornare in forma smaliante.