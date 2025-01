Digital Foundry ha provato Bloodborne su PC, definendolo l'edizione rimasterizzata che Sony non ci ha mai dato

Ormai dovrebbe essere nooto che Bloodborne è giocabile su PC. Purtroppo non esiste una conversione ufficiale, ma l'emulazione di PlayStation 4 ha fatto dei passi in avanti enormi negli ultimi mesi, tanto che l'emulatore ShadPS4 consente di fruire il titolo di FromSoftware dall'inizio alla fine con delle caratteristiche tecniche che l'originale può solo sognarsi. In particolare, aggiungendo alcune mod si ottengono dei risultati meravigliosi, come confermato da Digital Foundry nel suo ultimo video, che ha definito la versione emulata del gioco come la remaster che Sony non ci ha mai dato.