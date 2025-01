Per Shuhei Yoshida non esistono rimasterizzazioni o remake di Bloodborne per colpa di Miyazaki di FromSoftware

Shuhei Yoshida , ex dirigente di PlayStation, nonché nome storico della compagnia, ha parlato di Bloodborne durante l'ultimo episodio di Kinda Funny Games, spiegando perché ancora non ne esiste una versione rimasterizzata o un remake. Secondo lui il problema non sarebbe la volontà di Sony, ma Hidetaka Miyazaki, il capo di FromSoftware , nonché autore riconosciuto del gioco.

Tanto amore

"Miyazaki-san ama davvero tantissimo Bloodborne, che ha creato. Quindi credo che sia interessanto (a rimasterizzarlo o farne un remake NDR), ma attualmente ha così tanto successo ed è così impegnato da non poterci lavorare in prima persona, e non vuole che altri lo tocchino. Questa è la mia teoria e credo che la squadra di PlayStation rispetti il suo desiderio."

In effetti Miyazaki è uno degli sviluppatori più in vista di questo periodo storico, reduce com'è da una grande serie di successi, come quelli dei Dark Souls e del più recente Elden Ring, con quest'ultimo capace di vendere decine di milioni di copie.

Da notare che l'anno scorso Miyazaki ha avuto modo di parlare più volte di Bloodborne, la cui ombra è emersa durante alcune interviste concesse per la presentazione di Shadow of the ErdtreeBloodborne tornerà? Hidetaka Miyazaki risponde, confermando l'importanza del gioco, l'espansione di Elden Ring uscita nel corso del 2024. Pur dicendosi fortemente affezionato al gioco, che pare essere stato uno dei più complicati da sviluppare per FromSoftware, non ha mai confermato progetti in merito, anche se ha vagamente suggerito che non lo vedrebbe male sugli hardware di ultima generazione: "È un gioco a cui siamo molto affezionati, tanto quanto lo sono i nostri fan. Mi rende molto felice vedere che ci sono ancora tante persone così appassionate".

"Penso che il fatto di avere a disposizione dei nuovi hardware sia chiaramente un elemento che dà valore ai remake", ha poi spiegato affermando che le nuove piattaforme possono portare "cose che non si potevano raggiungere nelle generazioni precedenti, modi di rendere specifiche espressioni che non si potevano ottenere".

Per adesso, comunque, non ci sono novità effettive in merito a un possibile ritorno di Bloodborne, che rimane ancorato alla generazione PlayStation 4.