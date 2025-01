NVIDIA ha un supercomputer che da sei anni si occupa soltanto di migliorare DLSS

DLSS, la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale di NVIDIA , è vista come un modello da seguire per l'intera industria, considerando la qualità ormai raggiunta. Presto saranno lanciate le schede della serie 50 con DLSS 4, con la promessa di avere prestazioni migliori per una qualità visiva superiore. Per ottenere questi risultati, NVIDIA addestra la sua IA con un super computer formato da ben 1.000 GPU , che da sei anni non fa altro che lavorare senza sosta, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per potenziare DLSS.

Il super computer

A raccontarlo è stato Brian Catanzaro, VP of applied deep learning research di NVIDIA, al CES 2025, parlando proprio di DLSS 4 e delle novità che introdurrà. In un momento del suo discorso, il nostro ha detto: "Come siamo riusciti a far progredire DLSS nel corso degli anni? Sapete, è stato un processo di apprendimento continuo lungo sei anni. Attualmente abbiamo un enorme super computer, con circa 1.000 delle nostre ultime e migliori GPU, che lavora 24/7, 365 giorni all'anno per migliorare DLSS. Lo sta facendo da sei anni."

Un grafico di DLSS mostrato al CES 2025

Catanzaro ha continuato spiegando che durante il processo NVIDIA analizza i fallimenti, per capire come mai il modello ha prodotto dei risultati inadeguati, agendo poi di conseguenza ossia lavorando per "trovare dei modi per potenziare il nostro data set di addestramento, che va sempre più crescendo. Compiliamo esempi di come appare una grafica bella e quali problemi DLSS deve risolvere. Mettiamo tutto nel nostro set di addestramento, quindi riaddestriamo il modello per poi fare test con centinaia di giochi, così da capire come migliorare DLSS." Questo è il procedimento seguito dalla compagnia, che ha permesso a DLSS di crescere negli anni e di diventare così popolare.