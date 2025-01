Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii presenta i combattimenti con un trailer

Le meccaniche di questo inaspettato episodio "piratesco" sembrano attingere per alcuni versi a quelle viste in Like a Dragon: Ishin! , miscelando attacchi melee e l'impiego di armi da fuoco per dar vita a combinazioni devastanti, con cui abbattere qualsiasi avversario.

Il nuovo trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii presenta i combattimenti con cui potremo cimentarci nel gioco, nonché le tante mosse speciali avremo modo di eseguire al comando di Goro Majima.

Un'avventura inaspettata

Caratterizzato da una durata superiore del 30% rispetto a quella di Like a Dragon Gaiden, Pirate Yakuza in Hawaii si pone senza dubbio come un episodio inaspettato per la serie firmata Ryu Ga Gotoku Studio, vista la bizzarra ambientazione piratesca.

La sensazione è che gli sviluppatori, a maggior ragione per via del fatto di avere Goro Majima come inedito protagonista, abbiano spinto l'acceleratore sulla follia già presente in alcune sequenze di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Siamo dunque curiosi di scoprire esattamente che strada prenderà il gioco e come si collocherà all'interno di un franchise che negli ultimi anni è stato soggetto a diversi sconvolgimenti: vedremo come si metteranno le cose il prossimo 21 febbraio.