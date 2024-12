Quante ore dura Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii? Il team risponde

Quanto però esattamente sarà lungo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii? Il team ha risposto, facendo un confronto con il precedente spin-off, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

RGG Studio è sempre al lavoro su nuovi giochi, soprattutto legati alla serie di Like a Dragon. Il prossimo è Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Si tratta di uno spin-off, con un sistema di combattimento votato all'azione, e ben sappiamo che questi capitoli sono più brevi rispetto ai principali, soprattutto rispetto ai GDR a turni della nuova saga.

Le parole di RGG Studio sulla durata di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

In un'intervista rilasciata ad Automaton Media, il director di RGG Studio Masayoshi Yokoyama ha rivelato che Pirate Yakuza in Hawaii sarà più lungo di circa il 30% rispetto a Like a Dragon Gaiden.

Secondo Yokoyama, il team di sviluppo non si è necessariamente prefissato di realizzare un gioco più grande di Gaiden, e la durata è stata invece una conseguenza della storia e delle sue esigenze. "È come se il volume fosse aumentato a causa della storia", ha detto.

"La mappa è enorme, ci sono un sacco di posti da visitare e ci sono caratteristiche che non abbiamo ancora annunciato. Il volume è aumentato da solo", ha aggiunto Yokoyama, prima di affermare che la maggiore durata si rifletterà sul prezzo del gioco, che è superiore di 10 euro rispetto al prezzo di lancio di Like a Dragon Gaiden. Potete vedere il prezzo di prenotazione su Amazon qui sotto. Secondo How Long To Beat, la storia principale di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name dura circa 12-13 ore, anche se il gioco può arrivare a 20 ore con l'aggiunta di un buon numero di missioni secondarie, quindi Pirate Yakuza in Hawaii dovrebbe presumibilmente essere un gioco di 15-25 ore, in base a quanto dichiarato da Yokoyama.

Vi lasciamo ora al trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che svela gli stili di combattimento di Goro Majima.