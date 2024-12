I giochi più attesi su PS5 nel 2025

Il nuovo anno è alle porte e promette di essere davvero abbondante per i videogiocatori. Ma quali sono i giochi più attesi del 2025 su PS5? Fare una selezione è stato molto più arduo rispetto al passato: la scaletta delle uscite dei prossimi dodici mesi è davvero fitta, ricca di videogiochi di grande spessore e con titoli per tutti i gusti e di conseguenza stato necessario fare una cernita ed escludere anche giochi sulla carta validissimi. Di seguito abbiamo inserito alcuni dei nomi più importanti con un data di uscita precisa o quantomeno una finestra di lancio confermata per il 2025. Ad esempio, non troverete Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo gioco futuristico di Naughty Dog, proprio in quanto non è stato indicato un periodo di uscita, che in ogni caso è improbabile che avverrà nel corso del prossimo anno. Rimanendo in casa Sony, presumibilmente nel corso dei prossimi mesi ci saranno appuntamenti come gli State of Play o un PlayStation Showcase per mettere maggiormente a fuoco la line-up di esclusive console PS5 in programma quest'anno, tra cui spiccano Ghost of Yothei, Death Stranding 2 e Marvel's Wolverine. Non solo, c'è anche il fattore imprevedibilità, tra potenziali rinvii e annunci a sorpresa durante il corso dell'anno che potrebbero potenzialmente stravolgere o arricchire ulteriormente il calendario delle prossime uscite.

Kingdom Come: Deliverance 2 – 4 febbraio Andando in ordine di uscita, la prima grossa produzione del 2025 è in arrivo a inizio febbraio. Stiamo parlando ovviamente di Kingdom Come: Deliverance 2, il nuovo action GDR con ambientazione medievale di Warhorse Studio che ci porta nella Boemia del XV secolo. Si tratta di un seguito diretto del primo capitolo e segue le nuove imprese di Henry da Skalitz, un giovane cavaliere in cerca di vendetta contro Markvart von Aulitz, un soldato al servizio del Sigismondo di Lussemburgo che ha ordinato l'invasione e la distruzione del suo villaggio natale. Henry, il protagonista di Kingdom Come: Deliverance 2 La trama ruota attorno ai temi della vendetta, il tradimento e la scoperta, con una regia che pare ancora più curata e spettacolare rispetto al precedente capitolo. Nel mentre il giocatore verrà calato in un mondo di gioco che mira a offrire una ricostruzione dettagliata della Boemia medievale, dalle strade di città vibranti e ricche di vita a foreste lussureggianti. Tuttavia, il pericolo è dietro ogni angolo e, come nel suo predecessore, anche in Kingdom Come: Deliverance 2 sarà necessario usare un approccio ragionato ai combattimenti in prima persona, che mettono l'enfasi sulla precisione e la tecnica.

Assassin's Creed Shadows – 14 febbraio Febbraio è un mese fin troppo affollato di uscite interessanti e, infatti, neppure due settimane dopo sarà il turno di Assassin's Creed Shadows. Il nuovo capitolo della longeva e celebre saga di Ubisoft ci trasporta nel Giappone del sedicesimo secolo, mantenendo la formula open world e le dinamiche da action RPG tipiche della serie, ma con alcune novità interessanti. La più significativa è la presenza di due protagonisti: la shinobi Naoe e il samurai Yasuke, che si alternano nel corso dell'avventura, anche a seconda delle preferenze del giocatore, offrendo prospettive diverse sulla storia e approcci alle missioni agli antipodi. Yusuke e Naoe, i due protagonisti di Assassin's Creed Shadows Il gioco sembra voler tornare a dare una maggiore rilevanza alle fasi stealth, ma al tempo stesso senza scontentare coloro che amano un approccio più diretto. Naoe, infatti, è una shinobi esperta che sfrutta le ombre e tecniche ninja per sfoltire i ranghi nemici senza essere notata, mentre Yasuke è un massiccio guerriero che sfrutta la sua stazza e potenza per dominare nei duelli a viso aperto, usando katane, mazze a due mani e altre armi da mischia.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21 febbraio Dal medioevo europeo e giapponese passiamo alle soleggiate Hawaii dei giorni nostri con Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. La nuova fatica di Ryu Ga Gotoku Studio è un action GDR in terza persona che segue le vicende di Goro Majima, uno yakuza conosciuto come il "Cane Pazzo di Shimano", che, dopo essere naufragato sulle isole hawaiiane e aver perso la memoria, diventa il capitano di una sgangherata ciurma di pirati in cerca di tesori e del suo passato perduto. Goro Majima schiera in campo uno squalo famelico in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii La nota dissennatezza del protagonista (una vecchia conoscenza per i fan) e il tema piratesco hanno permesso a RGG Studio di sbizzarrirsi e portare la follia intrinseca della serie a nuove vette, tra adrenalinici combattimenti action in terza persona dove potremo "evocare" squali e scimmie giganti a scontri in mare aperto tra navi pirata equipaggiate con lanciafiamme e laser. Non mancheranno anche una valanga di missioni e attività secondarie di ogni genere, dall'immancabile karaoke a corse su Kart tra le strade cittadine senza esclusione di colpi, a mo' di Mario Kart.

Monster Hunter Wilds – 28 febbraio Concludiamo le uscite di febbraio con Monster Hunter Wilds, il nuovo episodio della longeva serie di caccia di Capcom. Il gioco propone la formula tipica della serie, che vede i giocatori vestire i panni di cacciatori e usare un variegato arsenale di armi da mischia e dalla distanza per affrontare mostri di grossa taglia in scontri avvincenti e che richiedono un approccio ragionato e tattico. Uscendone vittoriosi sarà possibile utilizzare i materiali ottenuti dalle creature per potenziare ulteriormente il proprio equipaggiamento in vista di sfida ancora più ardue, dando vita a un loop di gameplay sfaccettato, assuefacente e potenzialmente infinito. Un cacciatore di Monster Hunter Wilds alle prese con un Chatacabra Fin dall'annuncio Wilds si è rivelato il capitolo più ambizioso della serie, proponendo un mondo ancora più vasto e vivo dei precedenti capitoli, un focus maggiore sulla storia e meccaniche di gameplay inedite. Tra queste troviamo la Modalità Precisione, che permette di orientare con maggiore accuratezza i colpi, uno strumento che rende i combattimenti più accessibili anche ai neofiti e al tempo stesso offrendo nuove opzioni offensive ai veterani. Altra grande novità è rappresentata dal Seikret, un'agile creatura con cui spostarsi rapidamente, e la possibilità di portare in caccia due armi differenti, offrendo di conseguenza un ventaglio più ampio di opzioni strategiche.

Judas – marzo Tra Atomfall a Dune: Awakening anche marzo offre l'imbarazzo della scelta in termini di nuove uscite. Dovendo fare una selezione, noi puntiamo su Judas, uno sparatutto in prima persona incentrato sulla narrativa che porta la firma di Ken Levine, autore di capolavori come Bioshock e System Shock 2. Il gioco ci catapulta sulla Mayflower, una città spaziale popolata da ciò che resta dell'umanità, dove i cittadini sono stati addestrati a spiarsi e farsi a pezzi a vicenda, mentre le macchine controllano ogni aspetto della vita, dall'arte al governo. Una sequenza di combattimento di Judas, che ricorda sotto molti aspetti Bioshock Noi vestiremo i panni di Judas, una dei pochi sopravvissuti della Mayflower che dovrà affrontare numerosi pericoli e prendere decisioni che muteranno profondamento il corso della storia e il suo rapporto con gli altri personaggi. L'ambientazione oscura e al tempo stessa ricca di fascino non sono l'unico elemento che ricorda i precedenti giochi di Levine. Infatti, Judas può alternare armi da fuoco a poteri speciali molto simili ai plasmidi di Bioshock per affrontare gli androidi armati e gli altri pericoli che ci attendono nel corso dell'avventura.

Mafia: The Old Country – estate 2025 I The Game Awards 2024 di poche settimane fa hanno svelato che Mafia: The Old Country arriverà nel corso dell'estate del prossimo anno. La nuova fatica di Hangar 13 ci catapulta nella Sicilia degli anni '20 e segue le vicende di Enzo Favara, un giovane che entra a far parte dei ranghi della famiglia mafiosa dei Torrisi, narrando le sue imprese criminali e la sua scalata al potere, tra violenza, intrighi e tradimenti. Enzo Favara, il protagonista di Mafia: The Old Country Come i primi due capitoli della serie, The Old Country sarà un action basato sulla narrativa e caratterizzato da una progressione lineare, per quanto sarà possibile esplorare con una certa libertà le strade della fittizia città di San Celeste al di fuori delle missioni principali. Non mancheranno ovviamente combattimenti corpo a corpo e intensi scontri a fuoco con armi dell'epoca, come pistole e fucili a canne mozze. Peculiare la localizzazione: il gioco sarà doppiato nel dialetto siciliano per offre un'esperienza quanto più autentica possibile, con testi e sottotitoli in italiano.

GTA 6 – Autunno 2025 Dalla malavita siciliana agli eccessi e la sregolatezza di una parodia degli Stati Uniti contemporanei, GTA 6 è a mani basse il gioco di gran lunga più atteso e bramato di tutto il 2025, anche solo prendendo come indicazione le oltre 200 milioni di copie vendute dal suo predecessore. Per il momento abbiamo visto solo un trailer ufficiale (se escludiamo i filmati trapelati negli scorsi anni), ma tanto è bastato per frantumare vari record di visualizzazioni e mettere in chiaro le enormi ambizioni del nuovo blockbuster di Rockstar Games, che pare avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento nell'ambito degli open world. Il titolo ci porterà tra le strade di Vice City e le aree limitrofe del fittizio stato di Leonida, rispettivamente ispirate a Miami e la Florida, nei panni di una coppia che sceglie di abbracciare la vita criminale. I due protagonisti di GTA 6 durante una rapina in un discount Avete presente quando all'inizio dell'articolo abbiamo parlato di "sorprese e rinvii che potrebbero stravolgere il calendario dell'uscite"? Ecco GTA 6 è l'esempio perfetto. Take-Two ha ribadito a più riprese il lancio nel corso dell'autunno, ma la storia della serie è corredata da rinvii, anche di molti mesi. Insomma, un eventuale posticipo al 2026 è un'eventualità tutt'altro che improbabile e potrebbe causare un effetto domino non indifferente per il calendario delle uscite, dato che per ovvi motivi nessun editore vuole pubblicare un gioco nella stessa finestra del prossimo Grand Theft Auto.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 2025 Da ora in poi abbiamo elencato dei giochi confermati per il 2025, ma ancora sprovvisti di un periodo di uscita. Tra questi, quello che sembra più vicino alla pubblicazione è Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie "Solid" con protagonista Naked Snake. Quest'opera si pone come un rifacimento quanto più fedele possibile per quanto riguarda gameplay, storia, doppiaggio e contenuti, con il gioco che è stato realizzato da zero tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5. In Metal Gear Solid Delta: Snake Eater torna la possibilità di cambiare uniforme al volo per camuffarsi con l'ambiente circostante Ciò ha permesso agli sviluppatori di ricreare da zero ambientazioni e modelli dei personaggi e realizzare un comparto grafico che ha ben poco da invidiare alle produzioni tripla A più recenti. Sono state apportate anche alcune modifiche e ritocchi per svecchiare il gameplay, ma senza stravolgerlo. In particolare ora Naked Snake è dotato di animazioni meno legnose ed è in grado di camminare da accovacciato e strisciare sulla schiena, mentre il CQC, il sistema di combattimento basato su prese, atterramenti e colpi fulminei, è stato aggiornato con numero maggiore di animazioni e interazioni. Tutte modifiche pensate per rendere questo rifacimento imperdibile per gli appassionati di lunga data, nonché un accattivante punto di partenza per tutti i giocatori più giovani che non conoscono la serie stealth ideata da Hideo Kojima.

Death Stranding 2: On the Beach – 2025 A proposito di Hideo Kojima, salvo imprevisti il 2025 sarà l'anno in cui torneremo a vestire i panni di Sam Porter Bridges in Death Stranding 2: On the Beach. Come il suo predecessore, il gioco pone l'enfasi sull'esplorazione di un'America post-apocalittica devasta da un evento cataclismatico e la comparsa di creature soprannaturali. Il nostro obiettivo sarà quello di affrontare luoghi e pericolosi viaggi per consegnare provviste essenziali a colonie isolate e di connetterle a una speciale rete di comunicazione. Sam Porter mentre viaggia i una delle ambientazioni poco ospitali di Death Stranding 2: On the Beach Death Stranding 2: On the Beach pone una forte enfasi sulla storia, per il momento in gran parte avvolta nel mistero, e le relazioni tra il protagonista e gli altri personaggi, ancora una volta interpretati da un cast stellare, che vede il ritorno di Norman Reedus (Sam Porter), Léa Seydoux (Fragile) e Troy Baker (Higgs) e nuove aggiunte, come Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy) e George Miller (Tarman).

Ghost of Yotei – 2025 Rimanendo in tema di esclusive per PS5, il prossimo anno Sucker Punch ci porterà nuovamente nel Giappone feudale con Ghost of Yotei, un nuovo action adventure ambientato circa trecento anni dopo le avventure di Jin Sakai in Ghost of Tsushima. Uno scorcio della regione intorno al Monte Yotei, la principale ambientazione di Ghost of Yotei La storia è ambientata nel 1603 nelle terre che circondano il Monte Yōtei, nel cuore di Ezo, un'area conosciuta al giorno d'oggi come Hokkaido, che presenta paesaggi bucolici di ogni genere, da tundre innevate e praterie sconfinate, e segue le vicende di una nuova protagonista di nome Atsu, una silenziosa guerriera che viaggia in queste terre ricche di insidie per motivi che al momento ancora non conosciamo. Stando alle parole di Sucker Punch possiamo aspettarci un controllo maggiore sull'evoluzione della storia e nuove meccaniche di gameplay per combattimenti e fasi stealth, con la speranza di ricevere maggiori dettagli nei prossimi mesi.