I giochi più attesi su PC del 2025

Il nuovo anno è alle porte e porterà con sé una valanga di nuovi giochi per tutti i gusti: scopriamo i titoli più attesi in arrivo su PC del 2025.

Siamo a un tiro di schioppo dall'inizio di un nuovo anno che si prospetta davvero molto intenso per i giocatori, con tantissimi giochi promettenti in arrivo che ci terranno compagnia per i prossimi dodici mesi. In particolare i giocatori PC hanno davvero l'imbarazzo della scelta, dagli strategici come Sid Meier's Civilization 7 agli sparatutto cooperativi alla Killing Floor 3, dai grandi giochi tripla A come Monster Hunter Wilds alle gemme del mercato indie come Hollow Knight: Silksong Slay the Spire 2. Fare una selezione di quelli più validi e interessanti è davvero un compito arduo e sicuramente non accontenteremo i gusti di tutti, ma ci proviamo lo stesso: ecco i giochi più attesi in arrivo su PC nel 2025.

Kingdom Come: Deliverance 2 – 4 febbraio Partiamo subito con il botto con il sequel di uno dei GDR più amati degli ultimi anni. Kingdom Come: Deliverance 2 si prospetta come il sequel perfetto, carico di ambizioni e sulla carta in grado di superare sotto molti aspetti il suo predecessore, grazie anche una regia sulla carta più emozionante e coinvolgente e una ricostruzione della Boemia medievale del XV secolo ancora più curata e dettagliata. Un combattimento al fil di lama in Kingdom Come: Deliverance 2 Nel nuovo episodio della serie action GDR di Warhorse Studio vestiremo nuovamente i panni di Henry da Skalitz, il figlio di un umile fabbro ora diventato un cavaliere in cerca di vendetta contro l'uomo che ha ordinato la distruzione del suo villaggio per conto di Sigismondo di Lussemburgo. Ancora una volta ci attende una campagna coinvolgente, un mondo di gioco ancora più grande e vivo, missioni secondarie a non finire e un sistema di combattimento ragionato e tattico che premia l'astuzia e la precisione, anziché il caricare a testa bassa facendo affidamento sui riflessi.

Sid Meier's Civilization 7 – 11 febbraio Non poteva essere una lista dei giochi più attesi su PC senza includere Sid Meier's Civilization 7. Del resto parliamo del nuovo capitolo della serie strategica per eccellenza e che molti appassionati acquisterebbero anche a scatola chiusa. In questo caso, poi, parliamo di un titolo ambizioso che promette di rivoluzionare ulteriormente la formula collaudata della serie, pur mantenendone intatti gli elementi fondamentali che l'hanno resa celebre, e di offrire un'esperienza di gioco ancora più profonda e coinvolgente, con una maggiore libertà di scelta per il giocatore e una maggiore varietà di approcci strategici. Dall'antichità ai giorni nostri, dovremo far prosperare la nostra civiltà usando la diplomazia e le maniera forti se necessario Sid Meier's Civilization 7 proporrà le modalità di gioco per giocatore singono e multiplayer presenti nei capitoli precedenti, ma chiaramente con una serie di modifiche e novità pensate per rendere ancora più coinvolgente la formula classica della serie. I giocatori potranno interpretare leader storici e guidare civiltà in tre epoche principali, ovvero Antichità, Epoca delle Esplorazioni e Modernità, ognuna caratterizzata da alberi tecnologici e caratteristiche uniche.

Monster Hunter Wilds – 28 febbraio Per stessa ammissione di Capcom il mercato PC è diventato la sua maggiore fonte di introiti e senza dubbio Monster Hunter World è stato il principale responsabile che ha dato il via a questa crescita repentina, basta vedere i numeri di utenti che macina ancora oggi il gioco a oltre sei anni di distanza dal lancio. Monster Hunter Wilds da questo presupposto deve farsi carico delle aspettative enormi di una community molto grande, vocale e appassionata. Dei cacciatori alle prese con un branco di Doshaguma in Monster Hunter Wilds La beta che si è svolta poche settimane fa ha evidenziato un'opera ambiziosa, ma con luci e ombre. Da una parte troviamo un gameplay perfezionato, arricchito e ancora più profondo rispetto ai due precedenti capitoli della serie, con nuove meccaniche, come la modalità Precisione (che permette di mirare a specifici punti deboli dei mostri) e il Seikret (che offre nuove opzioni di movimento e interazione con l'ambiente), che promettono di evolvere ulteriormente la classica formula di caccia al gigantomostri. Dall'altra parte i test pubblici hanno mostrato il fianco di una versione PC molto acerba dal punto di vista della pulizia del codice e delle performance. Il team capitanato da Yaya Tokuda ha fatto tesoro dei feedback e ha promesso di aver già fatto dei grandi passi in avanti in questo senso e continuerà a farli fino alla pubblicazione. Speriamo bene!

inZOI – 28 marzo The Sims ha un rivale e pare anche molto agguerrito. Il 28 marzo inizierà l'accesso anticipato di inZOI, un life-sim realizzato da Krafton, la software house dietro a PUBG, in cui il giocatore potrà creare e plasmare a piacimento il proprio mondo e i personaggi che lo abitano per creare storie ed esperienze uniche. L'editor dei personaggi di inZOI è uno dei più avanzati e completi mai visti finora Proprio come nel mondo reale, potremo trovare un lavoro per guadagnarci da vivere e stringere legami amichevoli e sentimentali interagendo con gli altri personaggi In poco tempo inZOI è diventato uno dei giochi seguiti con maggiore interesse grazie a una profondità e un realismo sulla carta senza precedenti, con una personalizzazione dei personaggi molto dettagliata e una grafica che punta al fotorealismo in Unreal Engine 5, nonché un variegato e vasto set di strumenti messi a disposizione dei giocatori per dare vita al mondo dei loro sogni.

Killing Floor 3 – marzo 2025 Salvo imprevisti, tra pochi mesi torneremo a dare la caccia agli Zed... o saranno loro a dare la caccia a noi. Questione di prospettive. Ambientato nel 2091 di un futuro distopico, Killing Floor 3 prosegue la serie sparatutto cooperativa in prima persona di Tripwire Interactive, dove sei giocatori devono unire le forze per far fronte a orde di mostruosità bioingegnerizzate, in scontri ad alto tasso di violenza e adrenalina. In Killing Floor 3 gli Zed saranno ancora più brutali e mostruosi che in passato Avremo a nostra disposizione un variegato arsenale di armi e la possibilità di potenziare le abilità dei nostri personaggi in partita, man mano che il match si fa più intenso e i ranghi degli Zed si fanno più numerosi e coriacei. Parliamo dunque della classica formula rodata della serie, con Tripware che promette un balzo qualitativo grazie a un comparto grafico realizzato in Unreal Engine 5, un maggior numero e varietà di nemici in campo contemporaneamente e mappe ancora più stratificate, con trappole ambientali da usare a proprio vantaggio che aggiungono ulteriore strategia alle partite.

DOOM: The Dark Ages – 2025 Il 2025 sarà un anno molto ghiotto per gli abbonati a Game Pass e, in generale, i giocatori PC, considerando la line-up di titoli realizzati dagli Xbox Games Studios di Microsoft di prossima uscita. Tra questi spicca ovviamente DOOM: The Dark Ages, il nuovo episodio della serie sparatutto in prima persona di id Software che ha fondamentalmente dato vita al genere. Cambia l'ambientazione, ma non la sostanza: anche in DOOM: The Dark Ages faremo una carneficina Gli eventi del gioco si svolgono prima di quelli del DOOM del 2016 e ci catapultano nel passato del Doom Slayer in una sorprendente quanto azzeccata ambientazione medievale oscura e violenta, con castelli imponenti e foreste spettrali avvolte nella nebbia. Questo cambio di ambientazione rappresenta una ventata di freschezza per la serie, offrendo un'estetica inedita che mescola l'orrore demoniaco con elementi del folklore medievale. Non cambia invece l'azione frenetica e brutale che caratterizza la serie, che ancora una volta promette scontri intensi e violenti contro eserciti di demoni infernali da affrontare con un variegato arsenale.

Elden Ring: Nightreign – 2025 Dopo l'abbuffata fatta con Shadow of the Erdtree, l'annuncio di Elden Ring: Nightreign ai recenti The Game Awards 2024 è stato del tutto inaspettato, ma è bastato un solo trailer per farlo schizzare con prepotenza tra i primi posti dei giochi più desiderati su Steam. Ambientato nel mondo di Plagaride, il gioco vedrà i giocatori unire le forze per affrontare le minacce nate dalla maledizione della "Marea Notturna" nei panni di eroi predifiniti, che rappresentano fondamentalmente delle classi caratterizzate da arsenale e abilità specifiche. Elden Ring NIghtreign punta tutto sul multiplayer cooperativo: sarà un altro centro per FromSoftware? La nuova opera di FromSoftware parte dall'ottima base di Elden Ring per offrire un'avventura a sé stante, familiare ma al tempo stesso sostanzialmente differente e focalizzata sul multiplayer cooperativo, che diventa il cuore pulsante dell'esperienza di gioco, e meccaniche roguelite che influenzano profondamente le dinamiche dei combattimenti e la progressione. In particolare gli scontri con i boss avranno un ruolo di primo piano e permetteranno anche di rivivere anche alcune delle battaglie più emozionanti e intense di Elden Ring e dei precedenti giochi dello studio giapponese sotto una nuova chiave di lettura.

Fable – 2025 Famosa per i giochi di corse della serie Forza Horizon, Playground Games ora ha l'enorme responsabilità di dare nuova linfa vitale a una delle saghe GDR più amate di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Fable, che salvo imprevisti potremo finalmente giocare durante il corso del 2025. Questo nuovo capitolo non è un semplice sequel, ma un vero e proprio reboot che reinterpreta il mondo di Albion, mantenendone intatte le ambientazioni fiabesche e i toni umoristici che caratterizzano la serie, come abbiamo visto nei trailer pubblicati negli anni. Una sequenza di combattimento di Fable tratta dall'ultimo trailer ufficiale Saremo chiamati a combattere un'oscura minaccia vestendo i panni di un eroe che sarà possibile personalizzare a piacimento, con le azioni e le decisioni che prenderemo nel corso dell'aventura che plasmeranno il destino di Albion e dei suoi personaggi. Il gioco presenterà un gameplay in terza persona, con un mix di combattimenti con spade e magia, e un mondo vasto e pieno di creature fantastiche, missioni secondarie e segreti da scoprire. Manca ancora una data di uscita precisa, ma forse ne sapremo di più a gennaio, dato che si vocifera di un nuovo Developer_Direct di Xbox.

Borderlands 4 – 2025 Archiviato il clamoroso flop dell'adattamento cinematografico di Borderlands, 2K e Gearbox sembrano avere tutte le intenzioni di farsi perdonare dai fan e riscattarsi con Borderlands 4. Anche nel nuovo capitolo vestiremo i panni di un Cacciatore della Cripta affamato di avventure, azione e bottino in un'avventura affrontabile in solitaria o in compagnia di fino altri tre amici in cooperativa che ci porterà su Kairos, un pianeta sotto il giogo del misterioso Cronocustode, uno spietato dittatore che avremo il compito di destituire guidando un movimento di resistenza. Borderlands 4 ci porterà sull'inospitale pianeta di Kairos Stando ai dettagli offerti da Gearbox finora, i giocatori possono aspettarsi il classico umorismo e l'impianto looter shooter che caratterizzano la serie, con la possibilità di mettere le mani su una quantità praticamente infinita di armi con cui seminare il caos nelle vaste ambientazioni che caratterizzano Kairos, da deserti aridi a foreste lussureggianti. Ovviamente ci saranno delle novità, con gli sviluppatori che hanno promesso un sistema di personalizzazione dei personaggi ancora più profondo e sfaccettato che offrirà maggiore libertà e varietà di gameplay ai giocatori.