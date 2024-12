I tre giochi con la grafica migliore del 2024 per Digital Foundry

Nessun dubbio invece per la terza posizione della classifica, che è stata assegnata a Star Wars Outlaws , l'ambiziosa trasposizione targata Ubisoft Massive che racconta le avventure della fuorilegge Kay Vess sullo sfondo di un universo, quello di Star Wars, che il gioco è riuscito a rappresentare in maniera eccellente.

Il secondo è Indiana Jones e l'Antico Cerchio , il sorprendente tie-in sviluppato da MachineGames che è riuscito a coniugare qualità visiva, prestazioni, direzione artistica e atmosfere per portare in maniera convincente sullo schermo l'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford e il suo peculiare mondo.

Digital Foundry ha stilato una classifica dei tre giochi con la grafica migliore del 2024 , indicati dalla redazione della testata inglese non solo per meriti puramente tecnici ma anche per le qualità artistiche e la qualità visiva generale raggiunta dai titoli in questione.

Le menzioni d'onore

Prima di arrivare a definire i tre giochi con la grafica migliore del 2024, John Linneman, Alex Battaglia e Oliver Mackenzie hanno citato anche numerosi titoli decisamente in lizza per ottenere un importante riconoscimento, fra cui il Game of the Year dei The Game Awards, Astro Bot.

Nell'elenco sono tuttavia presenti anche i vari S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon's Dogma 2, Riven, Dragon Age: The Veilguard, Silent Hill 2, Penny's Big Breakaway e Black Myth: Wukong.