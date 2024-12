iPhone 17 presenterà diverse novità per il display

Nonostante iPhone 16 sia uscito da pochissimi mesi sul mercato di tutto il mondo, già cominciano a susseguirsi diversi rumor riguardanti iPhone 17, verosimilmente in arrivo entro la fine dell'anno prossimo. Una delle criticità principali del modello base di iPhone è stata senz'ombra di dubbio la frequenza d'aggiornamento, significativamente inferiore rispetto alla controparte dei modelli Pro e ancora fissa a 60 Hz nel caso di iPhone 16. Sembra però che le cose stiano finalmente per cambiare con la nuova generazione, con diverse novità per il display: scopriamole insieme nel dettaglio.