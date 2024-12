Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è in offerta su Amazon Italia

Multigiocatore locale e divertimento senza fine

In Mario Kart 8 Deluxe troverai nuovi personaggi oltre a circuiti inediti nella modalità battaglia. Il volante intelligente aiuta i piloti a mantenersi sulla pista, rendendo il gioco accessibile anche ai meno esperti.

Con la possibilità di coinvolgere fino a 8 piloti in partite multigiocatore locale, Mario Kart 8 Deluxe è il titolo perfetto per serate di gioco in compagnia. Divertiti a sfidare i tuoi amici e la tua famiglia in gare entusiasmanti su circuiti iconici e nuovi.