La classifica dei giochi più venduti in Giappone mostra che Mario Kart 8 non demorde anche davanti al seguito

La testata giapponese Famitsu ha svelato i dati di vendita stimati dei videogiochi in formato fisico per la regione nipponica tra il 9 e il 15 giugno, mostrandoci come Nintendo Switch 1 continua a dominare anche in presenza della nuova piattaforma. Partiamo con la classifica dei videogiochi più venduti:

[NS2] Mario Kart World - 134.900 / 917.466 [NSW] FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo - 11.217 / 123.121 [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 9.724 / 55.427 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 6.460 / 6.347.853 [NSW] Minecraft - 5.916 / 3.913.098 [NSW] Super Mario Party Jamboree - 5.215 / 1.322.389 [PS5] Elden Ring Nightreign - 5.126 / 59.948 [NS2] Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - 4.409 / 11.938 [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - 4.408 / 12.400 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4.209 / 8.145.825

Anche se vari titoli per Nintendo Switch 1 potrebbero essere stati comprati dai possessori di Nintendo Switch 2, è notevole che in quarta posizione sia ancora possibile trovare Mario Kart 8 Deluxe, che non vuole saperne di calare di ritmo in termini di vendite pur di fronte al proprio seguito diretto.