Mario Kart World a confronto con Mario Kart 8 Deluxe: un nuovo video rivela le differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un nuovo video che mette a confronto Mario Kart World e Mario Kart 8 Deluxe al fine di evidenziare le differenze fra i due episodi della serie Nintendo, che ha riscosso finora un successo straordinario.

Come sappiamo, il capitolo sviluppato per Nintendo Switch 2 si presenta come un'esperienza open world e consente dunque di spingersi con il proprio kart anche fuori dal tracciato, così da esplorare liberamente lo scenario e individuare eventuali segreti da scoprire.

Si tratta di un approccio che di per sé implica l'impiego di un maggior numero di risorse rispetto alla linearità di Mario Kart 8 Deluxe, ed è probabilmente anche per questo che sul piano delle geometrie e dell'effettistica il gioco non si pone come una rivoluzione.

Certo, ci sono differenze in termini di illuminazione, shader e texture che saltano all'occhio fin da subito, così come la fisica applicata agli impatti e le conseguenze degli stessi sui veicoli in pista.