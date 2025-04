PS5 è al riparo dai dazi di Trump ma solo per il momento: il prezzo potrebbe aumentare

Il noto analista Daniel Ahmad ha spiegato che PS5 è al riparo dai dazi di Trump, ma solo per il momento: qualora le maggiorazioni dovessero perdurare, anche la console Sony andrebbe incontro a seri problemi e il suo prezzo potrebbe aumentare.

Come sappiamo, la casa giapponese ha pensato bene di raddoppiare le catene di approvvigionamento e di accumulare così ampie scorte per potersi garantire un certo margine di manovra nel caso l'amministrazione Trump avesse annunciato l'applicazione di dazi, come in effetti è avvenuto.

Dunque in questo momento i magazzini Sony sono pieni e ciò consente all'azienda di mantenere i prezzi stabili, ma cosa accadrà quando le scorte verranno esaurite? "Potrebbero essere costretti ad aumentare i prezzi", ha detto Ahmad.

Il problema sta nei numeri: una PS5 prodotta in Cina rischia di essere colpita da maggiorazioni fino al 54%, mentre produrre in Giappone abbasserebbe la tariffa al 24%, ma comunque i rincari sarebbero inevitabili. Insomma, la soluzione esiste ma ha un prezzo non indifferente.