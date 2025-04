Xbox Game Pass Ultimate è in sconto su Instant Gaming: le scorte sono finalmente tornate

Xbox Game Pass Ultimate è tornato in vendita suInstant Gaming, dopo un periodo di non disponibilità. Inoltre, i codici sono di nuovo in offerta. Al momento, infatti, potete ottenere tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 42,44€ invece di 45€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo che vedete nel box qui sopra calcola già l'IVA: su Instant Gaming inizialmente vedrete il prezzo pre-IVA, dovrete arrivare alla pagina di pagamento per vedere il prezzo corretto da noi indicato. Il codice è valido per gli account europei (quindi anche italiani).