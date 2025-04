Per capire se il progetto sarà davvero un successo o meno bisognerà attendere le prossime settimane e guardare l'andamento degli incassi , ma è chiaro che ci troviamo di fronte a un esordio di tutto rispetto, su cui probabilmente in pochi avrebbero scommesso.

Nonostante la critica si sia generalmente espressa in maniera negativa nei confronti della pellicola diretta da Jared Hess, che al momento vanta un Metascore di appena 47, sembra che la curiosità abbia avuto il sopravvento, spingendo la gente ad andare al cinema in massa.

Un Film Minecraft ha segnato il miglior debutto di sempre per un film sui videogiochi , totalizzando nel suo primo fine settimana incassi per oltre 301 milioni di dollari a livello internazionale.

Nessuno ha fatto meglio al debutto

La partenza col botto negli USA per Un Film Minecraft lasciava ben sperare, e infatti i dati internazionali giunti in queste ore hanno stabilito il sorprendente record per la pellicola con Jason Momoa e Jack Black.

Alla luce di questi numeri, appare del tutto plausibile un sorpasso nei confronti di Sonic 3 il film, che ha incassato in totale 491,6 milioni di dollari e si pone come il secondo film tratto da un videogioco di maggior successo di sempre dietro a Super Mario Bros. - Il film, con i suoi 1,363 miliardi di dollari.