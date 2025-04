Mario Kart World vs Mario Kart 8: un video-confronto mostra la grafica e le novità del gioco Nintendo Switch 2

Le novità non mancano in questo capitolo, ma a livello visivo cosa è cambiato tra un gioco e l'altro?

Il video di comparazione tra Mario Kart 8 e Mario Kart World

La risposta arriva da ElAnalistaDeBits, un noto canale che si occupa di comparazioni in video in ambito videoludico.

Prima di tutto, vengono indicate in modo rapido le novità più significative di Mario Kart World. Ad esempio, in pista ci saranno 24 concorrenti, contro i dieci di Mario Kart 8. Possiamo poi ovviamente aspettarci vari miglioramenti su tutta la linea, con migliore illuminazione, grafica, animazioni e modelli poligonali.

Mario Kart World permetterà anche di muoverci più liberamente, con percorsi inclusi all'interno di una grande mappa aperta, che avrà vari biomi. Possiamo poi aspettarci nuove meccaniche di gioco, come la possibilità di scivolare sopra dei corrimano, correre sui muri e non solo.

Potremo anche esplorare liberamente il mondo di gioco in una nuova modalità libera: non ci saranno solo le gare. Potremo farlo sia da soli che con gli amici. Si aggiunge anche il fatto che il clima sarà variabile, così come l'ora del giorno. Certi potenziamenti cambieranno anche l'aspetto e le abilità dei personaggi.

Possiamo inoltre vedere vari dettagli grafici, come gli effetti visivi della partenza, dell'accelerazione e un confronto dei modelli dei personaggi. Cosa ne pensate della grafica di Mario Kart World?

