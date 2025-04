Nintendo Switch 2 stava per chiamarsi "Super Nintendo Switch": ecco perché l'idea è stata scartata

Per molti si sarebbe trattato probabilmente di un'ottima scelta, tuttavia il responsabile Kouichi Kawamoto ha spiegato che "non sembrava la scelta migliore" e alla fine questa è ricaduta sul sempre "2" alla fine del nome precedente.

L'idea precedente, messa in ballottaggio dai progettisti della console, era di chiamarla Super Nintendo Switch , con un richiamo a quanto fatto nel passaggio tra la console a 8-bit e quella a 16-bit, quando si passò da NES a Super NES, ovvero da Nintendo Entertainemnt System a Super Nintendo Entertainment System.

All'interno della serie di video approfondimenti pubblicati dalla compagnia dopo il Direct di ieri, veniamo anche a sapere che Nintendo Switch 2 stava per chiamarsi in un altro modo , ma poi la scelta è ricaduta sull'uso del numero progressivo.

Una console in continuità, non un punto di rottura

Il senso della scelta va ricercato nel modo in cui Nintendo Switch 2 si pone rispetto alla console precedente, ed è una diretta continuità, al contrario di quanto abbiamo visto con le macchine storiche e in particolare con il passaggio da NES a Super NES.

"Il Super NES, uscito dopo il NES, non poteva riprodurre giochi NES", ha spiegato Kawamoto. "Dal momento che Switch 2 può riprodurre giochi per Switch, non ci sembrava giusto utilizzare la stessa convenzione di denominazione del Super NES".

L'idea era dunque cercare di esprimere un concetto diverso di evoluzione: "Switch 2 è una nuova console con prestazioni migliorate, ma vorremmo che i giocatori che la acquistano non si concentrassero sulle specifiche tecniche, ma pensassero piuttosto che si tratta dell'ultima console sviluppata da Nintendo".

Il nuovo titolo, secondo Nintendo, dovrebbe dunque esprimere una maggiore continuità più che un elemento di rottura, cosa che si riflette anche nella volontà di non proporre un hardware completamente diverso e rivolto comunque a un pubblico molto ampio e variegato, tanto da non puntare solo all'utenza hardcore e a chi cerca una macchina necessariamente ad altre prestazioni, secondo quanto riferito dai responsabili stessi del progetto.

