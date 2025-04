La ricerca web con IA delle fonti arriva finalmente su NotebookLM di Google

NotebookLM, lo strumento Google per prendere appunti basato sull'intelligenza artificiale, si arricchisce di una funzionalità tanto potente quanto intuitiva: "Scopri". La nuova funzione automatizza la ricerca di fonti web : basta descrivere l'argomento desiderato per ottenere un elenco di fonti pertinenti con riassunti generati dall'IA.

Le nuove funzioni di Google NotebookLM

La funzione "Scopri" analizza centinaia di fonti web in pochi secondi, selezionando le opzioni più rilevanti e fornendo un riassunto per ciascuna. Gli utenti possono scegliere quali fonti importare in NotebookLM, utilizzandole come riferimento per FAQ, briefing e panoramiche audio. Le fonti selezionate vengono salvate all'interno di NotebookLM, facilitando la consultazione e l'utilizzo per citazioni e appunti.

Google afferma che le fonti di Scopri sono la prima di diverse funzionalità di NotebookLM potenziate da Gemini che sono in fase di sviluppo per rendere più facile per gli utenti trovare materiali di riferimento pertinenti per i taccuini. La funzione ha iniziato a essere distribuita mercoledì e impiegherà "circa una settimana o poco più" per essere disponibile a tutti gli utenti.

Un'altra novità è la funzione "Mi sento curioso", che genera fonti su argomenti casuali, offrendo un modo per esplorare nuove informazioni in modo inaspettato. Google prevede di aggiungere ulteriori funzionalità basate su Gemini per migliorare l'esperienza di ricerca e gestione delle informazioni in NotebookLM.

E voi le avete già provate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google sta aggiustando un bug sui Pixel che mostrava previsioni del tempo sbagliate.