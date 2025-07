L’interfaccia di Gemini cambia su tablet: overlay più compatto e accessibile

Le novità

Google ha distribuito un aggiornamento lato server dedicato all'overlay di Gemini su tablet. Le dimensioni sono state riviste: adesso l'interfaccia occupa un terzo dello schermo ed è ancorata al lato destro. Precedentemente, invece, occupava due terzi della larghezza del display e risultava piuttosto invasiva. Ciò significa che l'assistente IA è ancora più funzionale e accessibile, rendendo il multitasking più fluido. Nella fonte in calce potete dare un'occhiata ad alcune immagini.

L'overlay di Gemini è più compatto su tablet

Ad ogni modo, aprendo Gemini per inserire un prompt testuale, la casella di testo appare al centro dello schermo insieme all'overlay, in modo da offrire maggiore visibilità. Questa modifica riguarda Gemini standard, quindi non si applica a Gemini Live (per il momento). Inoltre, non è chiaro se l'overlay si possa ancorare anche al lato sinistro dello schermo, che agevolerebbe ad esempio i mancini. Si tratta comunque di un aggiornamento graduale, quindi non tutti potrebbero avere accesso immediato a questa novità.