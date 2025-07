NVIDIA domina le vendite di GPU su Amazon: vendute negli Stati Uniti oltre 30 mila schede video RTX in un mese

La nuova generazione GeForce RTX 50 "Blackwell" sta riscuotendo grande successo, soprattutto nel segmento mid-range. Secondo i dati di Amazon, aggiornati a giugno, NVIDIA occupa le prime tre posizioni tra le GPU più vendute negli Stati Uniti:

GeForce RTX 5070: 5.450 unità

GeForce RTX 5060 Ti: 4.950 unità

GeForce RTX 5070 Ti: 4.400 unità

In totale, questi tre modelli da soli superano le 14.800 unità vendute in un mese. L'unica GPU AMD a tenere testa, si fa per dire, è la Radeon RX 9070 XT, con 3.800 unità vendute, che la posizionano al quarto posto. Tuttavia, la RX 9070 standard non ha convinto: il prezzo iniziale di 549 dollari e la scarsa disponibilità a quel valore ne hanno frenato le vendite.